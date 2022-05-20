Шойгу сообщил о планах создать 12 новых воинских частей у западных границ РФ

Фото: Минобороны РФ

Двенадцать новых воинских частей создадут в Западном военном округе с целью предотвращения угрозы у границ РФ. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, ситуацию на западном направлении можно охарактеризовать как потенциально опасную с точки зрения военных угроз. Так, например, министр обратил внимание на интенсивность полетов американской и европейской стратегической авиации. Также Шойгу отметил регулярные заходы кораблей США в воды Балтийского моря.

— Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск, — цитирует министра РИА Новости.

До этого стало известно, что Финляндия готовится к «гибридному влиянию» на границе с Россией и хочет внести поправки в некоторые законы, которые позволят закрывать конкретные участки границы, ограничивать число пунктов запросов об убежище и возводить ограждения в приграничной зоне. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) страны. Предполагается, что поправки обсудят на уровне парламента до лета.