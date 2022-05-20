Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шойгу сообщил о планах создать 12 новых воинских частей у западных границ РФ

Полина Долганова
Общество
Шойгу сообщил о планах создать 12 новых воинских частей у западных границ РФ
Фото: Минобороны РФ

Двенадцать новых воинских частей создадут в Западном военном округе с целью предотвращения угрозы у границ РФ. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, ситуацию на западном направлении можно охарактеризовать как потенциально опасную с точки зрения военных угроз. Так, например, министр обратил внимание на интенсивность полетов американской и европейской стратегической авиации. Также Шойгу отметил регулярные заходы кораблей США в воды Балтийского моря.

— Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск, — цитирует министра РИА Новости.

До этого стало известно, что Финляндия готовится к «гибридному влиянию» на границе с Россией и хочет внести поправки в некоторые законы, которые позволят закрывать конкретные участки границы, ограничивать число пунктов запросов об убежище и возводить ограждения в приграничной зоне. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) страны. Предполагается, что поправки обсудят на уровне парламента до лета.

Сергей Шойгу Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте