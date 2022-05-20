Названа дата возвращения шоу «Пусть говорят» в эфир Первого канала

Фото: Предоставлено пресс-службой Первого канала

Поклонники телевизионного шоу «Пусть говорят» смогут увидеть новый выпуск передачи в эфире Первого канала уже в ближайшую субботу, 21 мая. Об этом сообщается на странице телевещателя в социальной сети «ВКонтакте».

— В эфир Первого канала возвращается вечернее ток-шоу «Пусть говорят»! — говорится в сообщении.

Передачу продолжит вести Дмитрий Борисов. Телеведущий рассказал, что первый выпуск после долгого перерыва будет посвящен недавней нашумевшей истории о загадочной смерти миллиардера в подвале у подмосковных шаманов.

— Мои коллеги попытались разобраться, кто эти люди, что там происходило, что движет людьми обращаться к таким персонажам, — пояснил Борисов.

Уточняется, что будет изменен график выхода передачи. Теперь она будет выходить один раз в неделю: вечером в субботу. 21 мая шоу начнется в 18:20. Сам же формат передачи останется прежним.

Последний выпуск «Пусть говорят» был показан в эфире 22 февраля.

16 мая певица Надежда Бабкина, которая является бессменной ведущей «Модного приговора» на Первом канале, заверила поклонников шоу, что оно обязательно вернется в телеэфир.

Ранее пресс-служба Первого канала опровергла слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Представители телевещателя назвали подобную информацию «чушью собачьей». Ранее канал уже опровергал расторжение контракта с Иваном Ургантом.