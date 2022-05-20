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Поклонники осудили брезгливость Бородиной после поездки в метро

Анастасия Колоскова
Общество
Поклонники осудили брезгливость Бородиной после поездки в метро
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая продемонстрировала свою брезгливость по отношению к столичному метро, где проехалась впервые за много лет.

Бородина возмутилась давкой в общественном транспорте, сравнив ситуацию в вагоне с Бангладешем. К тому же теледива очень переживала за свою салонную укладку. Она была вынуждена воспользоваться метро, опасаясь, что опоздает на важное мероприятие из-за пробок на дороге. В итоге ведущая назвала мифом убеждение, что под землей добираться быстрее, так как ее водитель приехал раньше.

— Я адски злая! Не могу просто. Я вся мокрая! — поделилась она впечатлениями от поездки в соцсетях.

Однако фолловеров задела брезгливость, с которой звезда высказывалась о метро. Комментаторы напомнили ведущей о жизни простых москвичей. Подписчики предположили, что жизнь Бородиной может повернуться так, что поездки на общественном транспорте станут ее ежедневной реальностью, пишут «Народные Новости».

На этой неделе Ксения Бородина сообщила, что приобрела новую квартиру на Кутузовском проспекте, отметив, что из всех видов инвестиций отдает предпочтение покупке недвижимости.

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