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Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Злоумышленники ограбили прохожего, распылив ему в лицо перцовку. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 18 мая на Таганской улице двое неизвестных напали на прохожего. Они распылили из газового баллончика неустановленную жидкость ему в лицо и похитили телефон и барсетку. Внутри сумки находились семь тысяч рублей наличными, банковские карты и ключи.

Материальный ущерб составил около 87 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Аналогичный случай произошел накануне, 19 мая, на проспекте 60-летия Октября.