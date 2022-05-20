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Эксперт рассказал, как избавиться от синдрома жертвы

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, как избавиться от синдрома жертвы
Фото: Pexels

Человек с синдромом жертвы считает себя заложником обстоятельств и не предпринимает ничего, чтобы исправить неприятные ситуации. Об этом сообщила трансформационный коуч, женский наставник Юлия Владис.

Она пояснила, что такой человек всегда хочет внимания.

— Это можно назвать извращенным способом получения любви. Происходит такое, когда люди встают в детскую позицию: они вырастают физически, но не ментально, — рассказала Владис в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, в таком состоянии человек лишается бонусов взрослой жизни. Такой человек не может построить здоровые отношения, добиться успеха в работе.

Как пояснила Владис, в этом случае посещение психологов дает возможность понять причину подобного поведения и поможет вернуться во взрослую позицию.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Полина Тур рассказала о техниках, которые помогут справиться со вспышками агрессии.

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