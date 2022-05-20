Загрутдинов рассказал о ходе строительства скоропомощного комплекса ГКБ имени В. М. Буянова

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Скоропомощный стационарный комплекс на территории больницы им. В. М. Буянова готов на 46 процентов. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Готовность нового скоропомощного стационарного комплекса на территории больницы им. В. М. Буянова по адресу улица Бакинская, дом 26, составляет 46 процентов. В настоящий момент на объекте завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей, фасадные работы и витражное остекление. Продолжается отделка помещений. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — рассказал он.

В сутки новый комплекс сможет принимать до 300 больных.

Цокольный этаж предусмотрен для гардероба персонала, служебно-бытовых, кладовых и технических помещений.

На первом этаже разместят въездной отапливаемый тамбур для машин скорой помощи, зону приема и распределения пациентов, зону со стойкой рецепции, помещения для пациентов в тяжелом и среднем состоянии, смотровую экстренного приема на 14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным залом, помещения компьютерной томографии, помещения ангиографии, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение, а также малую операционную.

На втором этаже обустроят смотровые различного профиля, смотровые палаты для пациентов в удовлетворительном состоянии, помещения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, малой операционной и отделение эндоскопии.

Третий этаж вместит в себя операционный блок на шесть операционных, отделение интенсивной терапии и реанимации, палату пробуждения на шесть коек, ординаторские и кабинеты врачей, а четвертый — диагностические палаты, помещения для работы с персоналом и конференц-зал. Пятый этаж будет техническим.

До этого Загрутдинов сообщил, что фасад и кровля скоропомощного стационарного комплекса на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина готовы на 80 процентов.