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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Ларюшино Карта всех событий

Житель Санкт-Петербурга обокрал частный дом в Подмосковье на 27 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник проник в частный дом в деревне Ларюшино, принадлежащий 39-летнему местному жителю, и похитил имущество на сумму, превышающую 27 миллионов рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в краже в особо крупном размере.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Суд отправил правонарушителя под стражу.

До этого сообщалось, что злоумышленник похитил более миллиона рублей из сейфа столичного медицинского центра.