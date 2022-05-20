Астрологи назвали суперспособности представителей каждого знака зодиака

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Астрологи убеждены, что кроме особенностей характера, созвездие, под которым родился человек, наделяет его уникальными способностями.

Так, суперсилой Овна является их железобетонная уверенность в собственной правоте. На пути к достижению цели представители этого знака не замечают препятствий и поэтому обязательно добиваются успеха.

Тельцы обладают способностью с точностью гроссмейстера просчитывать ситуацию наперед. Они умело совмещают аналитические способности с интуицией и почти никогда не проигрывают.

Близнецы наделены талантом выходить сухими из воды. Они нередко попадают в затруднительные ситуации, но им всегда удается выйти из них без потерь.

Раков можно назвать скрытыми марафонцами. При внешней интеллигентности и мягкости они умеют дождаться момента, когда противник выдыхается, при этом сами неспешно приближаются к финишу.

Сверхсила Льва заключается в умении собрать команду единомышленников и объединить вокруг себя настоящих профессионалов.

Деву ни одна ситуация не застат врасплох. Они всегда имеют вариант в виде запасного аэродрома или бомбоубежища на случай наступления апокалипсиса.

Талант Весов — умение мыслить креативно, понимать красоту окружающего мира и заниматься творчеством и созиданием.

Скорпионы настоящие специалисты в «науке страсти нежной». Они умеют разбудить в избраннике тайные чувства, о которых те и не подозревали.

Суперспособность Стрельца — эзотерические знания. Их интуиция незаменима при мозговых штурмах, когда необходим интеллектуальный прорыв.

Козероги снискали славу непотопляемых авианосцев. Даже если у них нет сил или желания чем-либо заниматься, они упорно следуют к цели, отыскивая для этого скрытые резервы.

Водолеи — главные изобретатели и новаторы. В период нашествия инопланетян им удастся спасти планету при помощи средства для мытья волос, при этом заработав приличный гонорар на авторских правах.

Рыбы иногда сами не знают, насколько могут проявить настойчивость в достижении важного результата. Этот знак находится под покровительством водной стихии, чья сила неимоверна. Им нужно просто об этом помнить, пишет gorodche.ru.

Ранее специалисты по звездам составили топ-3 знаков зодиака, представители которых никогда не пойдут на измену сами и будут до последнего бороться за семейное счастье, даже зная, что вторая половина ходит налево.