Путин указал Алиханову на неуместность оправданий неудач в строительстве спецоперацией на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылки на специальную военную операцию на Украине как причину спада объемов строительства в подведомственном регионе. Это случилось в пятницу, 20 мая, в ходе онлайн-совещания.

— На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем… Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной, — ответил президент губернатору.

Алиханов также отнес спецоперацию к причинам нарушения логистики поставок строительной продукции, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава государства заявил, что защита информационных систем и сетей связи в государственных учреждениях — это одна из наиболее важных задач и предложил обсудить создание государственной системы защиты информации. Он отдельно отметил, что, по данным проверок 2021 года, большинство работающих ресурсов уязвимы для массированных кибератак и внешних вредоносных манипуляций.