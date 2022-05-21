Глава МИД Венгрии предложил запретить морские поставки нефти из России

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Будапешт предложил Европейскому союзу ввести запрет на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать. Такое предложение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Если Евросоюз желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство, — заявил он в интервью каналу Fox News.

Глава МИД Венгрии считает, что если страны ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества продолжат работать.

— Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели, — отметил Сийярто.

Также он заявил, что в случае введения запрета на российскую нефть Венгрия «физически не сможет» закупать ее в достаточных объемах из других источников. По словам министра иностранных дел, при прекращении поставок газа из РФ экономика страны будет уничтожена.

— Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро, — сказал Сийярто.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением перекрыть трубопровод «Дружба», который обеспечивает нефтью европейские государства и приносит доход украинскому бюджету. По его словам, европейским странам следует проявить солидарность.