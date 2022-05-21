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Глава МИД Великобритании заявила, что Молдавию хотят вооружить страны НАТО

Юлия Курганова
В мире
Глава МИД Великобритании заявила, что Молдавию хотят вооружить страны НАТО
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны НАТО хотят вооружить Молдавию для того, чтобы та могла защититься в случае возможного российского вторжения. По ее словам, сейчас обсуждается возможность поставок оружия.

— Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками, — рассказала глава МИД Великобритании в интервью изданию The Telegraph.

Трасс добавила, что оборона не только Украины, но и Молдавии должна соответствовать стандартам НАТО, чтобы страна могла отразить вероятные нападения. В том случае, если обсуждаемый план будет принят, Кишинев получит современное вооружение на замену устаревшей советской технике, а военных научат им пользоваться.

9 мая премьер Молдавии Наталья Гаврилица призвала к выводу российских солдат из Приднестровья. Она подчеркнула, что правительство Молдавии занимается поиском мирного решения конфликта, которое позволит заняться развитием государства на благо граждан.

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