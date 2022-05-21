Названы страны Евросоюза с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

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Сильнее всего цены на потребительские товары в Европейском союзе выросли в Восточной Европе и Прибалтике из-за их зависимости от поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что двузначный показатель инфляции зафиксирован в трети государств Евросоюза. Сильнее всего пострадала Эстония, где за год потребительские цены поднялись на 19 процентов. В Литве данный показатель составил 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов и в Польше — 12,4 процента.

— Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни, — сказано в статье.

Экономист Анна Титарева отметила, что падение доходов в ЕС связано с резким ростом цен на энергоносители.

Бизнесмен Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США. Такое мнение он выразил в связи с тем, что уровень инфляции в Америке приближается к максимуму за последние 40 лет.