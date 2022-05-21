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«Волына» рассказал о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ

Юлия Курганова

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«Волына» рассказал о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский («Волына») признался в наличии в рядах украинской армии иностранных наемников.

— В составе подразделений ВСУ есть иностранцы, — сообщил он.

При этом Волынский не смог ответить на вопрос о присутствии на заводе «Азовсталь» в Мариуполе высокопоставленных иностранных боевиков. Он сослался на то, что ему ничего неизвестно относительно западных кураторов на заблокированном предприятии, передают «Известия».

Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. До этого он сообщал, что высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Гражданских и тяжелораненых, по его словам, удалось вывести с территории «Азовстали».

До этого, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им необходимую помощь.

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