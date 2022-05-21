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Аналитик США Джош Оуэнс признал устойчивость России к санкциям

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Аналитик США Джош Оуэнс признал устойчивость России к санкциям
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Западные санкции не оказали должного влияния на экономику России, она в свою очередь оказалась устойчивой по отношению к ним. Об этом в субботу, 21 мая, заявил аналитик Джош Оуэн в своей статье для американского портала OilPrice.

— В глобализированном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономического спада, примечательно, что санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, — отметил он.

При этом аналитик не может понять, как российская экономика сумела выдержать подобный натиск. По его словам, Запад надеялся разжечь в стране экономический хаос, сообщает «Известия».

В пятницу, 20 мая, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать на протяжении десятков лет. Однако он добавил, что это даже не связано с российской спецоперацией на Украине.

В тот же день МИД Канады ввел санкции против 14 россиян. Так, Оттава для них ввела запрет на экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования на территорию России.

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