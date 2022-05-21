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Врач обозначил первый и самый яркий симптом обезьяньей оспы

Араз Салехов
Общество
Врач обозначил первый и самый яркий симптом обезьяньей оспы
Фото: pixabay.com

Одним из главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Об этом в субботу, 21 мая, рассказала главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

— Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже, — отметила она.

При этом эксперт добавила, что при возникновении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за помощью к медицинским специалистам. О возможном диагнозе, как уточняется, стоит рассказать сразу, поскольку оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, сообщает сайт 5-tv.ru.

Однако главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о маловероятности появления пандемии оспы обезьян, поскольку при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается. Также эксперт уточнил, что в мире данное заболевание было изучено хорошо, в связи с чем развитие крупных пандемий невозможно.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что важно знать об оспе обезьян.

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