Жителям Москвы рассказали о начале пика активности клещей на природных территориях

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Специалисты Мосприроды рассказали горожанам о пике активности клещей в мае и начале июня. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Нужно выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны. Надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду, — рассказала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Напомним, что обработка особо охраняемых природных территорий города химическими средствами против клещей запрещена, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцинация от энцефалита даст возможность избежать необратимых последствий для здоровья после укуса клеща. По его словам, укус этого членистоногого может обернуться для человека инвалидностью и даже смертью.

Помимо этого, депутат Мосгордумы Александр Козлов призвал жителей Москвы и гостей столицы соблюдать меры предосторожности на природе во время пика активности клещей.