Москва передала почти 620 тысяч квадратных метров городских помещений НКО
Столичные власти объявили о передаче некоммерческим организациям (НКО) и благотворительным фондам 618,4 тысячи квадратных метров городских помещений. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— В настоящее время более двух тысяч городских помещений и зданий площадью около 620 тысяч квадратных метров переданы в пользование некоммерческим организациям, которые ведут деятельность в таких важных для города направлениях, как спорт, культура, образование, наука, работа с молодежью и благотворительность, — отметил он.
При этом заммэра добавила, что городская поддержка НКО дает возможность реализовать социальные проекты, внедрять современные технологии и оказывать информационную поддержку горожанам.
Сами объекты, как уточняется, предоставляются в безвозмездное пользование и в аренду по льготным ставкам с коэффициентом 0,3 от рыночной стоимости, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Напомним, что город передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения.