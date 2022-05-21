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Москва передала почти 620 тысяч квадратных метров городских помещений НКО

Араз Салехов
Город
Москва передала почти 620 тысяч квадратных метров городских помещений НКО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные власти объявили о передаче некоммерческим организациям (НКО) и благотворительным фондам 618,4 тысячи квадратных метров городских помещений. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящее время более двух тысяч городских помещений и зданий площадью около 620 тысяч квадратных метров переданы в пользование некоммерческим организациям, которые ведут деятельность в таких важных для города направлениях, как спорт, культура, образование, наука, работа с молодежью и благотворительность, — отметил он.

При этом заммэра добавила, что городская поддержка НКО дает возможность реализовать социальные проекты, внедрять современные технологии и оказывать информационную поддержку горожанам.

Сами объекты, как уточняется, предоставляются в безвозмездное пользование и в аренду по льготным ставкам с коэффициентом 0,3 от рыночной стоимости, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что город передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения.

нежилые помещения Некоммерческие организации (НКО) Москва
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