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«Мы стреляем себе в ногу»: экс-председатель СДПГ назвал виновников конфликта на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы стреляем себе в ногу»: экс-председатель СДПГ назвал виновников конфликта на Украине
Фото: Pixabay

Кризис на территории Украины дошел до такого состояния из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.

— Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе, — отметил он.

При этом бывший чиновник привел в пример ситуацию с Кубой. По его словам, правительство США никогда бы не допустило вступления Кубы в военный союз с Россией. Также Лафонтен добавил, что односторонние санкции в отношении РФ вредят и западному миру, поскольку компании начинают терять конкурентоспособность.

— Мы стреляем себе в ногу, — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, эксперт по России Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэл Трейсман назвал ошибочной переброску вооружений Североатлантического альянса (НАТО) к российским границам. По его словам, решение принимать в свои ряды экс-союзников СССР, принятое НАТО в 1994 году, стало «катастрофическим провалом».

Однако власти Польши заявили о готовности создать на своей территории постоянные базы НАТО для размещения там легких подразделений.

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