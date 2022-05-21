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В России выявили 5034 случая коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5034 случая коронавируса за сутки
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 102 человека, еще 1971 пациент оказался госпитализированным в медицинские учреждения.

В России выявили 5034 случая коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6288 человек.

Помимо этого, стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России за прошлую неделю составил 36,8 процента. Вакцинация первым компонентом в стране, как уточняется, проведена 91 334 540 раз, вакцинация полного цикла — 87 304 035 раз.

В Северной Корее выявили не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число случаев заболевания с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 2,46 миллиона. В общей сложности от заболевания вылечились 1,76 миллиона жителей, 692 тысячи пациентов еще в больницах.

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