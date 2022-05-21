Минобороны продемонстрировало кадры уничтожения крупной партии западного вооружения для ВСУ

город / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении крупной партии западного вооружения и техники в Житомирской области. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленных из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе, — отметил он.

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При этом представитель военного ведомства добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ликвидировали и хранилища с топливом на Одесском припортовом заводе, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая, как уточняется, сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Помимо этого, в военном ведомстве страны рассказали, что Украина готовит очередную провокацию с применением так называемых «блуждающих минометов». Провокация киевского режима готовится в городе Середина-Буда Сумской области.