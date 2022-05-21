Зеленский рассчитывает обменять сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» украинских солдат. Об этом в субботу, 21 мая, он рассказал во время интервью в эфире телеканала «Украина 24».

— Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска — прим. «ВМ») будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена, — цитирует его РИА Новости.

В пятницу, 20 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от солдат Вооруженных сил Украины. В общей сложности с 16 мая, как уточняется, сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Помимо этого, журналистка Первого канала Ирина Куксенкова рассказала о выходе с «Азовстали» командира полка «Азов» Дениса Прокопенко (позывной «Редис» — прим. «ВМ»).