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В порту Одессы заблокированным оказалось 21 турецкое судно, которое Киев использует в качестве живого щита. Об этом в субботу, 21 мая, сообщила газета Aydınlık.

— По информации, полученной нами, 21 из тех кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежит Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают, — говорится в сообщении.

Однако в предоставленной статье указывается, что основная цель киевского режима заключается в другом. В случае ухода иностранных кораблей Одесса падет намного быстрее. В Киеве уверены, что нанесение удара по турецким кораблям создаст напряженность между Москвой и Анкарой, цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что 25 марта российская сторона создала гуманитарный коридор для выхода 67 зарубежных судов из портов Украины. Протяженность коридора составит 80 морских миль, а ширина полосы — 3 мили.

При этом 28 марта Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море.