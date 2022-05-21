Spiegel: Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия на Украину

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Германия не может поставить Польше вооружение взамен того, что Варшава отправила Киеву, из-за чего отношения между двумя государствами обостряются, сообщило издание Spiegel в субботу, 21 мая.

По словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковски, Берлин обещал пополнить оборонные запасы Варшавы, однако не сделал этого.

В Spiegel считают, что переговоры двух стран по вооружению зашли в тупик из-за того, что у ФРГ нет в наличии той техники, которую она обещала поставить Польше.

— Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано, — считает член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.

Однако вряд ли данное предложение будет реализовано, уверены в Spiegel. Журналисты утверждают, что быстро поставить Польше военную технику невозможно из-за проблем в ее производстве, передает РИА Новости.

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. Глава украинского МИД попросил ФРГ как можно скорее поставить Украине недостающие боеприпасы или признать, что тема снята с повестки. Разговор оказался непростым, и Кулеба вышел из себя.