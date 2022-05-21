В ФРГ осудили «нацистские слова» Бербок о России из-за возможной реакции Москвы

Фото: МИД РФ

Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии ФРГ Оскара Лафонтена осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о России, так как такие высказывания могут обернуться серьезными последствиями для Берлина.

До этого Лафонтен сам прокомментировал слова Бербок. Он сравнил заявление министра иностранных дел ФРГ о «разрушении России» с «языком нацистской Германии» и подчеркнул, что такие выражения вполне могло одобрить руководство Третьего Рейха, передает РИА Новости.

«Такие угрозы только усиливают ненависть русских к Германии. Это может иметь очень плачевные последствия», «Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство «Зеленых» с нашей внешней политикой до конца их срока», «Верно, Бербок за ее заявления следует отправить в отставку досрочно», — прокомментировали слова Бербок сторонники Лафонтена.

17 мая Бербок обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоресурсы. По ее словам, Россия якобы начала «зерновую войну», блокируя порты, откуда могло бы быть вывезено зерно. На сегодняшний день идет работа в рамках G7 над поиском альтернативных путей по поставке ресурса.