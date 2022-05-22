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Мужчина открыл стрельбу в подъезде дома в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в подъезде дома в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево, деревня Мякинино Карта всех событий

Неизвестный мужчина в воскресенье ночью, 22 мая, начал стрелять в подъезде дома.

По предварительной информации, два человека получили ранения во время стрельбы. Инцидент произошел в столичной деревне Мякинино рядом с жилым комплексом «Спутник». Жильцы ЖК сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, передает ФАН.

13 мая сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в Мытищах и ранил брата жены. Ранение получил москвич 1994 года рождения, он был госпитализирован. После инцидента стрелявший сразу сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

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