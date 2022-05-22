Появилось видео со стрелявшим в московском ЖК мужчиной

Фото: МВД

Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево, деревня Мякинино Карта всех событий

В социальных сетях появились кадры из столичного ЖК «Спутник», где пьяный мужчина открыл стрельбу. На видео попал фрагмент конфликта.

В кадре мужчина, выходя из лифта, достает пистолет и направляет его в сторону охранника. После этого дебошир четыре раза выстрелил в стену, так как у оружия были осечки.

Ранее очевидцы рассказали, что до этого стрелявший мужчина в продуктовом магазине растолкал двух девушек и вел себя по-хамски. К нему подошел молодой человек одной дамы и на улице попросил его извиниться. В ответ на это мужчина достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента.

После этого дебошир зашел в подъезд, где попытался выстрелить в охранника. Судя по кадрам, мужчина не пострадал.

На место инцидента прибыли полицейские, чтобы опросить участников и свидетелей конфликта. Местонахождение открывшего стрельбу пока не известно, сообщает РЕН ТВ.

Неизвестный мужчина в воскресенье ночью, 22 мая, начал стрелять в подъезде дома. По предварительной информации, два человека получили ранения во время стрельбы.