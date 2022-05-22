Журналист обвинил США в спонсировании фабрики фейков о спецоперации на Украине

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Западная пресса пытается «промыть миру мозги» и распространяет ложную информацию о специальной операции РФ на Украине. Фейки «штампует» британская компания, которую финансируют НАТО и Соединенные Штаты. Об этом заявил латиноамериканский журналист и политический эксперт Рикардо Санчес Серра, его материал опубликовали на сайте Федерации журналистов Перу.

Он отметил, что из-за обилия фейковых новостей, в которых демонизируют Россию, людям стало трудно отличить ложную информацию от истины.

— Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У», — сообщил журналист.

Серра напомнил о действиях нацбатальонов, которые «от храбрости» прячутся за мирными жителями, устраивая опорные и огневые точки в гражданской инфраструктуре. Европейские журналисты распространили информацию о бомбежке украинских городов армией России, а на деле это оказались кадры из компьютерной игры.

Эта пропагандистская машина работает благодаря финансированию США и НАТО, уверен эксперт.

— Большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США, — сообщил Серра.

В настоящее время на Западе не существует критического анализа ситуации. Многие журналисты превратились в пропагандистов и выпускают только фейковые новости, не утруждаясь проверкой фактов. Российские СМИ на Западе закрывают, чтобы не показывать обратную сторону ситуации, отметил обозреватель.

18 мая отставной генерал США и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри выдал кадры из игры за успехи ВСУ.