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Во Франции признали отсутствие в Европе альтернатив российскому газу

Юлия Курганова
В мире
Во Франции признали отсутствие в Европе альтернатив российскому газу
Фото: shutterstock

В настоящее время не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе. Об этом сообщила французская газета Monde diplomatique.

— Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго, — говорится в материале издания.

Французские журналисты отметили, что воспользоваться данной ситуацией планируют Соединенные Штаты с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в Европу.

Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию в субботу, 21 мая, в 07:00.

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о готовности открыть банковский счет в рублях. Согласно предоставленным данным, Eni собирается совершить переход к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке уже в среду для своевременного обеспечения майских платежей.

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