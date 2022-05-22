В США заявили, что риск конфликта между мировыми державами возрос

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Председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли сказал в субботу, 21 мая, что риск серьезного конфликта между великими державами значительно увеличился.

— Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем. Каждая из этих стран располагает значительным военным потенциалом и намерена изменить нынешний порядок. США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается, — заявил он, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, передает ТАСС.

20 мая президент России Владимир Путин заявил, что против РФ развязана война в киберпространстве. По его словам, «по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».