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В Госдуме предложили давать дополнительный выходной за работу в условиях стресса

Александр Афонин
Общество
В Госдуме предложили давать дополнительный выходной за работу в условиях стресса
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать работникам, чья деятельность сопровождается постоянным стрессом, дополнительный выходной раз в месяц. Соответствующее письмо он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой в воскресенье, 22 мая.

— Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительного выходного дня для тех профессиональных сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса, — говорится в сообщении.

Чернышов отметил, что выходной предлагается предоставлять в любую удобную для сотрудника дату.

По словам депутата, решение связано с событиями последних двух лет. Многие эксперты отметили, что работающие россияне находятся в состоянии стресса и эмоционального выгорания, передает ТАСС.

3 мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России возможен переход к четырехдневной рабочей. По словам Нилова, главным условием перехода служит поэтапная эволюция. В данном вопросе не рассматривается законодательно-насильственное внедрение.

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