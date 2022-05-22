Диетолог рассказала, какое масло наиболее вредное

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Не каждое масло, которое употребляет человек, хорошо подходит для жарки. Неправильно подобранный продукт может привести к изменению состава еды и сделать ее вредной для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

— Если в процессе поджаривания вы используете масло, не приспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов, — рассказал эксперт.

Она отметила, что радикалы поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме.

Разаренова добавила, что при выборе масла стоит обратить внимание на его состав и точку дымления. Это температура, при которой продукт начинает дымиться на сковородке и выделять токсины.

Для жарки подойдет масло, которое обладает высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот.

Идеальным вариантом станет рафинированное масло или насыщенные жиры животного происхождения, передает радио Sputnik.

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