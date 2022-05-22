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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52
Фото: Минобороны РФ

В ходе очередного вылета экипаж ударных вертолетов Ка-52 уничтожил колонну украинской техники. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что позиции украинских военнослужащих были замаскированы. Однако летчикам удалось их обнаружить. Военнослужащие поразили цель с расстояния пяти километров и вернулись на аэродром.

Штурман-оператор вертолета добавил, что Ка-52 оснащен оптико-электронной станцией. Она позволяет обнаружить противника на расстоянии более 10 километров, передает РИА Новости.

Видео: Минобороны РФ

Накануне Минобороны России сообщило, что боевики националистических батальонов совместно с солдатами ВСУ обстреляли жилые дома в Николаевке из артиллерийских орудий ради создания новых антироссийских фейков.

До этого Минобороны опубликовало кадры сдачи украинских боевиков формирования «Азов», ранее заблокированных на заводе «Азовсталь». На кадрах видно, как российские солдаты осматривают боевиков. У многих из них были обнаружены татуировки с фашистской символикой.

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