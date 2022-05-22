В России выявили 4710 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 80 человек, еще 1054 пациента оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5814 человек.

20 мая стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России за прошлую неделю составил 36,8 процента. Вакцинация первым компонентом в стране проведена 91 334 540 раз, вакцинация полного цикла — 87 304 035 раз.

В этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что производство российских вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» прекращено из-за отсутствия заявок от регионов. Также эксперт заявил о том, что специалисты еще не пришли к единому мнению по поводу необходимости ревакцинации.