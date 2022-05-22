Столичные врачи вылечили 285 человек от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 285 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 278 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 96 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 75 пациентов, а 13 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

20 мая иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции. Он отметил, что до конца лета не стоит ожидать больших всплесков заболеваемости. По его словам, ближайший наиболее опасный период — это середина сентября.

В этот же день стало известно, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил 36,8 процента. Неделю назад показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента.