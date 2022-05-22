Устроивший стрельбу в подмосковном ЖК мужчина явился в полицию

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Липовая роща Карта всех событий

Мужчина, открывший стрельбу в подъезде дома ЖК «Спутник», добровольно явился в полицию. Об этом в воскресенье, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, стрелком оказался местный житель 1986 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что мужчина начал стрелять в подъезде ЖК в Подмосковье. Очевидцы рассказали, что до этого стрелявший мужчина в продуктовом магазине растолкал двух девушек и вел себя по-хамски.

К нему подошел молодой человек одной дамы и на улице попросил его извиниться. В ответ на это мужчина достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента.

В результате стрельбы пострадал молодой человек 2000 года рождения. После этого стрелок зашел в подъезд дома и попытался выстрелить в охранника, однако тот не пострадал.

Сам инцидент был запечатлен на видео. На кадрах мужчина стреляет из травматического пистолета уже в подъезде дома ЖК.