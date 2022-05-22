Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Верховная рада одобрила закон о выходе Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Великой Отечественной войне. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

— Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — сказала парламентарий.

Верховная рада также денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов, передает ТАСС.

До этого два памятника советским воинам осквернили в Литве. Синей и желтой краской облили два монумента: один на проспекте Европы, на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе, в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии.

СМИ Литвы отмечают, что случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после 24 февраля 2022 года. Кроме того, в Литве развернулась масштабная антироссийская кампания.