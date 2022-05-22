Члена Корпуса стражей исламской революции убили в Тегеране

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Двое неизвестных застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи в Тегеране. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает местное агентство IRNA.

КСИР, как уточняется, является элитной частью вооруженных сил Ирана. Согласно данным агентства, в Ходаи выстрелили пять раз перед его домом в центре города.

Нападавшие были на мотоциклах, они сейчас находятся в розыске. Отмечается, что КСИР уже назвал нападение на офицера «актом терроризма», передает РИА Новости.

В марте сообщалось, что в городе Эрбиль, на севере страны, прогремели сильные взрывы. Отмечается, что их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Известно, что ракеты упали около консульства Соединенных Штатов Америки и телестанции «Курдистан 24» в Эрбиле.

Позднее КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар. В Корпусе уточнили, что целью обстрела были израильские объекты в Ираке. Удар был нанесен после «недавних преступлений Израиля», утверждают в КСИР. Также в Корпусе добавили, что за этим ракетным ударом могут последовать и другие в случае продолжения Израилем нынешней политики.