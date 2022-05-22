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Дептранс запустил серию воркшопов по развитию кикшеринга в ТиНАО

Евгений Белоусов
Город
Дептранс запустил серию воркшопов по развитию кикшеринга в ТиНАО
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Серия воркшопов по развитию сервиса кикшеринга появилась в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Первый воркшоп прошел сегодня в Троицке. Вместе с жителями города, урбанистами, операторами аренды самокатов и руководителем проектов шеринга Магомедом Колгаевыем мы обсудили работу сервисов и нарисовали на картах свои варианты развития инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи обсуждалось развитие сервиса в ТиНАО и определялись локации в Троицке, где нужно установить дополнительные велопарковки. Также определили, в каких местах города следует ввести «медленные зоны».

Теперь планируется тщательнее изучить районы и определить новые места для точек аренды самокатов, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В России разрабатываются требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности — электросамокатам, гироскутерам и моноколесам. В числе прочего предполагается ввести ограничение максимальной скорости — не более 25 километров в час. «Вечерняя Москва» разбиралась в том, какие еще ограничения могут появиться, а также выяснила у эксперта, чем можно дополнить эти ограничения.

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