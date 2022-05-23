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Мошенник выманил у пенсионерки более 1 млн рублей, представившись служащим банка

Егор Провоторов
Происшествия
Мошенник выманил у пенсионерки более 1 млн рублей, представившись служащим банка
Фото: pixabay.com

Неизвестный обманом выкрал у пожилой жительницы Москвы 1,12 млн рублей, представившись банковским работником. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столичному региону.

О правонарушении сотрудникам органов правопорядка сообщила сама 70-летняя потерпевшая. Правоохранители установили, что неизвестный позвонил пожилой женщине и представился банковскими служащим.

Под предлогом сохранения финансовых средств, он убедил ее снять деньги со своих банковских счетов. После этого пенсионерка перевела денежные средства на общую сумму свыше одного миллиона рублей на указанные аферистом банковские реквизиты, сообщает Агентство городских новостей Москва.

В столичном Главке МВД России отметили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Накануне аферисты также выманили у другой столичной пенсионерки 770 тысяч рублей. Мошенница позвонила ей, представившись медработником, и заявила, что у пожилой женщины диагностировано смертельное заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Доверчивая москвичка перевела все свои сбережения на указанные злоумышленниками реквизиты.

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