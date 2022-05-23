Американский журналист призвал Байдена «умаслить» Турцию

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Соединенные Штаты обязаны убедить Турцию открыть Черное моря для кораблей Североатлантического альянса (НАТО), чтобы усилить военный блок, написал в воскресенье, 23 мая, в своей колонке обозреватель The Hill Сет Кропси.

После начала российской специальной военной операции на Украине Анкара заблокировала доступ в проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре.

Американский журналист порекомендовал президенту США Джо Байдену действовать быстро. По мнению Кропси, американский лидер должен признать интересы своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и как следует его «умаслить».

Для достижения полного взаимопонимания обозреватель предложил Вашингтону продать Анкаре военные технологии, которые ей нужны. Автор The Hill спрогнозировал, что это укрепит Североатлантический альянс (НАТО) и убедит турецкую сторону снять вето на вступление в военный блок Швеции и Финляндии.

По словам Кроспи, Байден должен не только «подкупить» Анкару, но и попросить у нее взамен выход кораблей в Черное море, пишет РИА Новости.

— Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество, — уверен колумнист The Hill.

В минувшую субботу, 21 мая, президент Турции Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос вступления в альянс скандинавских стран.