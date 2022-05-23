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В Лондоне заявили, что Великобритания не готова к росту цен на продовольствие

Егор Провоторов
В мире
В Лондоне заявили, что Великобритания не готова к росту цен на продовольствие
Фото: Unsplash

Соединенное Королевство не готово к существенному росту цен на продовольствие и перебоям с поставками ряда продукции, которые могут возникнуть из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The Independent заявил руководитель консультативного совета при британском правительстве Иэн Райт.

По его мнению, в кабмине Великобритании не полностью отдают себе отчет относительно последствий происходящего в мире. Он отметил, что ситуация в королевстве «может стать довольно пугающей».

— Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие, — подчеркнул консультант.

Райт заметил, что речь идет о кризисе больших масштабов, чем энергетический, который мир видит сейчас. Он призвал правительство как можно скорее ознакомить наибольшее число жителей островного государства с планами, которые они подготовили, пишет ТАСС.

По информации The Independent, из-за конфликта Украина не способна экспортировать более 25 млн тонн находящегося на складах зерна. В среднегодовом выражении Лондон обеспечивает 60 процентов своих потребностей в продовольствии, импортируя остающиеся продукты, однако зимой до этого же показателя может доходить уже доля импортируемого страной продовольствия.

В минувший четверг, 19 мая, стало известно, что Великобритания выделяет дополнительный пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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