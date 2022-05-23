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Обозреватель Der Spiegel призвал руководство НАТО пойти на конфликт с Эрдоганом

Егор Провоторов
В мире
Обозреватель Der Spiegel призвал руководство НАТО пойти на конфликт с Эрдоганом
Фото: tccb.gov.tr

Североатлантический альянс (НАТО) обязан «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие скандинавских стран в блок, написал в воскресенье, 22 мая, на страницах немецкого издания Der Spiegel обозреватель Максимилиан Попп.

По мнению журналиста, глава турецкой республики блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку пытается выторговать что-то взамен на свое согласие. Анкара хочет так снять ограничения на поставки вооружений, а также экстрадиции в Турцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК).

По его словам, руководство альянса поступило бы верно, если бы не пошло на поводу у турецкого лидера. Он подчеркнул, что в последние годы Эрдоган вел себя «как двойной агент». Например, Анкара, будучи членом военного блока, покупала оружие у России и «грозила войной» Греции.

Попп считает, что из-за экономического кризиса в Турции президент страны опасается проигрыша на выборах, которые пройдут в следующем году. Поэтому, по мнению обозревателя, в ближайшие месяцы Эрдоган будет «еще более наглым» во взаимодействии с западными странами.

Специалист призвал НАТО пресечь «попытки шантажа» со стороны Анкары, поскольку в противном случае это создаст «опасный прецедент», пишет РИА Новости.

Накануне обозреватель The Hill Сет Кропси заявил, что США обязаны убедить Турцию открыть Черное моря для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО
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