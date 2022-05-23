Обозреватель Der Spiegel призвал руководство НАТО пойти на конфликт с Эрдоганом

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Североатлантический альянс (НАТО) обязан «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие скандинавских стран в блок, написал в воскресенье, 22 мая, на страницах немецкого издания Der Spiegel обозреватель Максимилиан Попп.

По мнению журналиста, глава турецкой республики блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку пытается выторговать что-то взамен на свое согласие. Анкара хочет так снять ограничения на поставки вооружений, а также экстрадиции в Турцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК).

По его словам, руководство альянса поступило бы верно, если бы не пошло на поводу у турецкого лидера. Он подчеркнул, что в последние годы Эрдоган вел себя «как двойной агент». Например, Анкара, будучи членом военного блока, покупала оружие у России и «грозила войной» Греции.

Попп считает, что из-за экономического кризиса в Турции президент страны опасается проигрыша на выборах, которые пройдут в следующем году. Поэтому, по мнению обозревателя, в ближайшие месяцы Эрдоган будет «еще более наглым» во взаимодействии с западными странами.

Специалист призвал НАТО пресечь «попытки шантажа» со стороны Анкары, поскольку в противном случае это создаст «опасный прецедент», пишет РИА Новости.

Накануне обозреватель The Hill Сет Кропси заявил, что США обязаны убедить Турцию открыть Черное моря для кораблей НАТО, чтобы усилить альянс.