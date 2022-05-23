Предпринимателей столицы пригласили принять участие в конкурсе «Экспортер года»

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Московский экспортный центр пригласил предпринимателей столицы принять участие в конкурсе за звания лучших участников экспортного рынка. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Мы проводим конкурс «Экспортер года», чтобы отметить наиболее активных на зарубежных рынках столичных предпринимателей. Участники поделятся результатами экспортной деятельности за 2021 год, а лучшие из них смогут в дальнейшем пройти на окружной и федеральный этапы, — сказал он.

Столичные предприниматели будут бороться в семи номинациях: «Экспортер года» в сферах промышленности, услуг, высоких технологий, промышленного комплекса. Помимо этого, для представителей малого и среднего бизнеса присутствует категория «‎Прорыв года», а для крупного бизнеса — «‎Новая география» и «‎Трейдер года».

Принять участие могут компании, которые были зарегистрированы не менее чем за полгода до подачи заявки. Также они не должны иметь задолженностей и находиться в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 мая стартует неделя бизнеса для начинающих предпринимателей. ГБУ «Малый бизнес Москвы» в целях помощи будущим бизнесменам подготовило 18 мероприятий.