Сергунина: В Москве запустили новые цифровые сервисы для волонтеров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые функции и сервисы, которые помогут добровольцам находить интересные им мероприятия и быть в курсе новостей движения, появились на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтеров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций, — сказала представитель мэрии.

Она уточнила, что в личном кабинете также отображаются все события, в которых добровольцы принимали участие. При этом о предстоящих мероприятиях волонтеры будут узнавать из персонализированной информационной рассылки.

Те, кто пока не решил, в каком направлении добровольчества хотел бы развиваться, смогут пройти профориентационные тесты. Кроме того, благодаря еще одной новой функции — онлайн-опросам и голосованиям — специалисты «Мосволонтера» будут получать обратную связь от пользователей сайта и учитывать их мнение при развитии волонтерского движения Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице есть социально значимые НКО, находящиеся в городском реестре, которые оказывают социальную помощь гражданам. Он также предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, которые принимают участие в обработке одежды, передаваемой для беженцев.