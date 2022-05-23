Метеоролог рассказала, когда в Москве начнется потепление

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Теплая погода в столице ожидается в последние дни мая, тогда она приблизится к климатической норме. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме, — цитирует эксперта РИА Новости.

Помимо этого, в понедельник, 23 мая, жителям столичного региона пообещали сухую прохладную погоду, поскольку Москва и область будут находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков в столице и Подмосковье не ожидается. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход метеорологического лета в городе не стоит ожидать раньше 28 мая. По его словам, в последующие сутки, 24 мая, не обойдется без локальных осадков, однако затем станет понемногу теплеть. Так, в среду, 25 мая, под утро возможны последние заморозки — от минус двух до плюс трех градусов, — а после полудня будет от восьми до тринадцати градусов тепла.