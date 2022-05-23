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Москвичам рассказали о разработке инновационной системы для предотвращения пожаров

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о разработке инновационной системы для предотвращения пожаров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский производитель низковольтной аппаратуры сообщил о готовности инновационной системы, позволяющей точно распознавать пожароопасное искрение в электросетях. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— В Москве функционируют 135 производителей электрооборудования. Они уделяют большое внимание проектам, связанным с предотвращением аварийных ситуаций, так как одна из самых распространенных причин пожаров — неисправность электрики. Так, столичный производитель разработал устройство, которое может с большей точностью идентифицировать пожароопасное искрение. Новинкой уже заинтересовались представители Ближнего Востока и Юго-Восточной и Центральной Азии, — отметил он.

Глава столичного департамента уточнил, что в дальнейшем производитель сможет изготавливать до миллиона таких устройств на ежегодной основе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в городе разработали грузоподъемную систему для вертолетов, укомплектованную полностью отечественной электроникой. Так, новую технологию собираются применять на российских вертолетах МИ-38 и МИ-38Т.

Технологии Владислав Овчинский Москва
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