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Сервис «Библиотеки Москвы» начнет отправлять пуш-уведомления о статусе бронирования книг

Александр Афонин
Город
Сервис «Библиотеки Москвы» начнет отправлять пуш-уведомления о статусе бронирования книг
Фото: ГБУК г. Москвы Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара

Пользователи онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы» теперь смогут получать информацию о статусе бронирования книг с помощью пуш-уведомлений. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Пуш-уведомления — это современный способ информирования, который используется в сервисах столицы уже не первый год. Теперь этот инструмент доступен и пользователям сервиса «Библиотеки Москвы», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Уведомления будут отображаться в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». В них укажут дату и номер заказа, а также информацию о выбранных книгах и библиотеке, в которой их можно получить.

Отмечается, что для получения пуш-уведомлений обновлять само приложение не надо. Они начнут поступать автоматически, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице запустили новые цифровые сервисы для волонтеров. Они помогут добровольцам находить интересные им мероприятия и быть в курсе новостей движения.

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