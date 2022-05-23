«Тинькофф Банк» запустил сервис мгновенных платежей

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Пользователи «Тинькофф Банка» теперь могут пользоваться сервисом мгновенных платежей Tinkoff Pay. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

С помощью новой функции клиенты смогут платить за услуги, не вводя реквизиты карты. На первом этапе для пользователей откроется онлайн-доступ к платежам через Tinkoff Pay, позже клиенты банка смогут воспользоваться функцией офлайн.

Использовать Tinkoff Pay смогут не только клиенты с мобильным приложением банка, но и клиенты других финансовых организаций, если они привяжут карты к сервису, передает Интерфакс.

28 апреля стало известно, что «Интеррос» покупает 35 процентов акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что испытывает гордость за банк, который он назвал лучшим цифровым банком в мире. Сделка уже получила согласование Центрального банка РФ.

До этого сообщалось, что «Тинькофф Банк» намерен в 2022 году отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.