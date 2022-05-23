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Батарея «Гиацинт-С» уничтожила подразделение гаубиц ВСУ американского производства

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Батарея «Гиацинт-С» уничтожила подразделение гаубиц ВСУ американского производства
Фото: Минобороны РФ

Самоходные орудия «Гиацинт-С» ликвидировали подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 ВСУ, которые были созданы в Соединенных Штатах. Об этом рассказал командир батареи ВС РФ в видео, опубликованном Министерством обороны Российской Федерации.

По его словам, подразделение врага было уничтожено с помощью трех орудий, чья дальность стрельбы достигает 28,5 километра.

Находясь на вооружении у российской армии, установки уничтожают опорные пункты и технику врага, передает РИА Новости.

20 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая, как уточняется, сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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