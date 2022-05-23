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Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов

Полина Долганова
Экономика
Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рубль укрепляется по отношению к валютам и прибавляет более 1 рубля в понедельник, 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, доллар опустился ниже 59 рублей, а европейская валюта торгуется по цене около 61,7 рубля.

Курс доллара расчетами на завтра показывает снижение на 1,51 рубля — до 58,72 рубля. Евро снижается на 1,33 рубля — до 61,47 рубля.

Существуют три основных фактора, которые могут обрушить доллар и прекратить его господство на мировых финансовых рынках, считает главный финансовый аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Первым таким фактором специалист назвал попытки США шантажировать своих политических оппонентов угрозами отключить их от долларовой системы.

Банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ). Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.

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